La tournée des tiers-lieux du Finistère continue cette saison, chaque premier vendredi du mois. Pour bien commencer février 2026, Lem est enregistré à la médiathèque de Pleyben où se croisent des fans de cosmos, des musiciens de récup', des nostalgiques des commerces d'antan...

La médiathèque sur le site internet de la commune de Pleyben

Encore une médiathèque qui n'aura pas volé son titre de tiers-lieu. Celle de Pleyben n'a pas de nom, mais beaucoup de vie !

Le fonds documentaire comprend des Livres, CD, DVD et même une grainothèque pour échanger des semences jardinières (avec animations à la clé comme des ateliers d'ensachage des graines). La médiathèque de Pleyben compte 884 abonnés, un chiffre en hausse depuis que l'équipe municipale a opté pour la gratuité.

Une vingtaine de bénévoles et une foule de partenaires

Si elle a d'abord été associative, la bibliothèque est municipale depuis 2024 et elle n'a jamais perdu ses bénévoles qui sont toujours une vingtaine !

C'est important, car Rachaël Bodenez est la seule salariée même si elle compte actuellement sur trois stagiaires et tout un réseau de partenaires : établissements scolaires, de la maternelle à la Maison familiale rurale (avec les élèves de laquelle la construction d'un fonds de mangas est en cours), crèche, relais des assistantes maternelles, collectif petite enfance, relais petite enfance, le centre social Polysonnance pour les soirées jeux et autres animations comme le blind test musical, l'association Brezhoneg et bro rouzig pour les conversations en breton, et Laurie Henvel la manageuse de commerce intercommunale pour les cafés papote, le centre de loisirs auquel sont proposés des ateliers, sans oublier les résidences pour personnes en situation de handicap mental et pour personnes âgées qui peuvent bénéficier d'un portage de documents ou d'animations spécifiques.

Une saison culturelle riche, construite avec l'Arvest la salle de spectacles, autour d'un thème : l'astronomie cette saison, le jeu la prochaine

La saison culturelle de Pleyben est coconstruite avec la régisseuse et programmatrice de la salle culturelle l'Arvest isabelle Blandin. La saison 2026/27 est déjà en préparation et son thème sera le jeu pour accompagner le développement de la ludothèque.

Cette saison, c'est l'astronomie qui sert de fil rouge, inspiré par le planétarium gonflable et nomade de l'Espace des rias et de l'association les Savants fous.

La programmation est donc un mélange équilibré de spectacles de l'Arvest et ses partenaires (Hip hop new school, Très tôt théâtre, Théâtre de Cornouaille), soit environ un spectacle par mois de septembre à mai, auxquels s'ajoutent des projections documentaires (choix commun) des conférences, des expositions et d'autres événements hybrides.

Parmi les prochains rendez-vous culturels à suivre à Pleyben, on pourra donc suivre une conférence femmes et astronomies le 6 mars 2026 à 20h à la bibliothèque.

La bibliothèque participe aussi aux Semaines de la petite enfance qui ont lieu au printemps 2026 partout en France ; à cette occasion, un créateur d'instruments de musique abonné de la médiathèque Loïc Defert a eu l'idée de proposer la fabrication d'instruments "de récupération" pour sensibiliser les enfants à la question des déchets ; le service prévention des déchets de la Communauté de communes de Pleyben Châteaulin Porzay s'est joint à l'opération en la personne d'Emmanuel David qui est justement bricoleur et qui nous fait entendre ses maracas en PVC ; et deux sifflets réalisés avec des tubes en plastique : l'un qu'on fait tournoyer et un autre en tire-bouchon dans lequel on souffle. L'atelier est destiné aux 4/6 ans et a lieu le 4 mars 2026 à 10 h 30 (s'inscrire auprès du Relais petite enfance).

Les cafés papote sont menés avec Laurie Henvel manageuse de commerce de la Communauté de communes une fois par mois à Pleyben : une vingtaine de personnes se retrouvent pour se raconter des souvenirs autour des commerces, de la vie économique d'antan. Les Cafés papote vont se poursuivre autour d'autres lieus de vie publique comme la gare ou l'école.

Parmi les projets en cours de la médiathèque, la ludothèque prend forme progressivement avec l'aide de Cléanne Miranda da Silva étudiante en Diplôme universitaire assistante des bibliothèques et de la documentation de l'Université de Rennes ; elle découvre peu à peu l'univers du jeu et est conquise ; elle est accompagnée par Davy Andrasik ludothécaire de Polysonnnance (Au fil des jeux) qui participe à l'animation de la médiathèque, en particulier en proposant des soirées jeux : la prochaine Play'ben a lieu le 13 février 2026 de 17 h à 20 h sur le thème de l'astronomie.

Les coups de cœur sonores de la médiathécaire et de la programmatrice de l'Arvest :

Musique :

How de S∅ON qui est en concert apéro à l'Arvest le 4 mars 2026 dans le cadre de la journée "Femmes, femmes, femmes"

de S∅ON qui est en concert apéro à l'Arvest le 4 mars 2026 dans le cadre de la journée "Femmes, femmes, femmes" Saturne, de Mosai et Vincent, en spectacle avec Soleil planète à l'Arvest le 10 avril 2026

Prochainement à l'Arvest de Pleyben