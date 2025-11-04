Dans le cadre de notre tournée des tiers-lieux du Finistère cette saison, chaque premier vendredi du mois, Lem est enregistré à La Belle PIC, qui conjugue boutique de création, espace de coworking, café associatif, lieu pour se ressourcer, au centre-ville de Crozon.

Le site internet de La Belle PIC

L'histoire commence en 2015 quand quelques entrepreneuses coopératrices entendent surfer sur la vague des tiers-lieux qui voient le jour un peu partout en France, et créer le leur en presqu'île de Crozon. Agnès Payraudeau est de l'équipe et elle porte toujours l'association qui voit le jour en sous le nom de CoWorPIC en 2017. Le lieu est tout de suite trouvé : une maison d'habitation avec boutique au centre de Crozon. Il y a là de quoi proposer un espace de vente des créations artistiques et artisanales de certaines membres de l'équipe, deux étages de bureau avec un espace commun (six places), une cuisine, et une petite salle de réunion, ainsi que des ateliers au rez-de-chaussée, qui deviendront plus tard des espaces bien-être : yoga, pratique Feldenkrais, hypnothérapie, etc.

En 2022, le tiers-lieu adopte un nom plus large, à l'image de toutes ses fonctions : La Belle PIC.

Les utilisateurices de l'espace de cotravail peuvent être en résidence permanente (à plein ou mi-temps) ou nomades (à partir d'une demi-journée). Une boîte à clé et le site internet de La Beaux Pics permettent une relative souplesse d'organisation et l'été l'espace de cotravail fonctionne particulièrement bien.

La boutique profite aussi de la saison estivale même si elle est ouverte toute l'année : on y trouve les créations d'une vingtaine d'artistes, artisanes ou artisans : arts graphiques, céramique, bijoux, travail du bois, textile, savonnerie et cosmétiques, produits de la ruche, biscuits, etc.

Un café bar propose des boissons fraiches et chaudes sans alcool, en particulier le Chai ;

Enfin, des événements sont organisés régulièrement, le prochain est un café-IA : une discussion libre consacrée à l'Intelligence artificielle, le 15 novembre 2025 de 10h à 11h.

Le collectif associatif se retrouve au minimum une fois par mois pour un déjeuner et une concertation consacrée à la vie de La Belle Pic, avec parfois une émission de radio à la clé comme celle-ci, à laquelle ont participé :

Agnès Payraudeau : graphiste, illustratrice, facilitatrice graphique et peintre en lettres

Cécile Bétancourt- Rayssiguier, conseillère en gouvernance, médiatrice, négociatrice et facilitatrice

Sandra Debieux, salariée en télétravail

Armel Salaun, retraité bénévole pour l'association (à la boutique)

Mélanie Le Borgne, artisane en textiles zéro déchet

Guillaume Desroques, ingénieur, affichage du bilan carboné des tickets de caisse et conception d'une éolienne marine flottante avec aérostat

Virginie Calvez, praticienne hypnothérapeute, EMDR-DSA et PNL

Irène Soler, réalisatrice, cheffe opératrice et monteuse vidéo