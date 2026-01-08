Dans le cadre de la tournée des tiers-lieux du Finistère cette saison, comme chaque premier vendredi du mois, Lem est enregistré au bistrot culturel de Saint-Ségal, l'Amzer zo. Ça veut dire "on a le temps" en breton, et c'est tout sauf un hasard.

Le site internet du bistrot Amzer zo

Quand Éric Le Lann et Céline Pinelli ont décidé de tenir un bistrot, c'était finalement pour conjuguer leurs passés et leurs aspirations ; lui dans la programmation artistique, elle comme infirmière psychiatrique à l'écoute des humains dans leur diversité. Saint-Segal, c'est central et le "Rapid" était à vendre...

Du fest-deiz à l'exposition, en passant par le cours de yoga ou l'après-midi jeux

C'est en juin 2025 que le bistrot a changé de main et de vie. Déjà, il s'appelle donc Amzer zo qui veut dire en breton "il y a le temps". On ralentit donc clairement. Et on fait bon usage de ce temps puisque les réseaux d'Eric alimentent toutes sortes d'animations, quasiment un rendez-vous par semaine : fest-deiz mensuel, concerts, jeux, cabaret, exposition...

C'est justement jour d'accrochage et on découvre aussi dans cette émission une association, Les amis de Kristen Foisnon, qui s'est créée autour de l'œuvre dessinée de ce militant syndicaliste brestois décédé en 1996. Il avait eu le temps de réaliser une bande dessinée Gueule d'or consacrée à Jules Le Gall, figure brestoise des luttes ouvrières de l'arsenal de Brest au début du XXe siècle. Il a fallu numériser et ancrer la BD, c'est Marine Summercity, graphiste, qui s'en est chargée. L'association a quant à elle créé une maison d'édition pour faire paraitre la BD (15 €) mais aussi des cartes postales et quelques planches en sérigraphie. On peut voir l'exposition au bistrot jusqu'à fin mars et l'inauguration en musique a lieu le 6 février 2026.

Le bistrot est au cœur du village et un vrai lieu de vie qui peut accueillir des associations pour leurs réunions dans la (grande) arrière-salle. Il y a aussi des ateliers, des cours de yoga, notamment. Alors que le Rapid n'était plus un restaurant depuis plus de deux ans, l'Amzer zo propose de la petite restauration : tarte maison, snacking, planches ou tartines de produits fabriqués pas loin... l'idée est bien de valoriser aussi les produits locaux (au rayon épicerie), y compris dans les boissons du bar, ou les artisans voisins ; une coiffeuse itinérante fera ainsi escale au bistrot une fois par mois.

Ici, on parle aussi le breton et la langue des signes

Parmi les services auxquels Céline et Eric ne s'attendaient pas, il y a les cafés d'enterrement. L'Amzer zo en propose donc. Lors de l'un d'entre eux, des personnes sourdes étaient présentes et ont pu constater que Céline connaissait la langue des signes ; c'est un autre point fort du bistrot : on y signe (des animations auront lieu) et on y parle breton. Le bistrot a d'ailleurs signé la charte Ya d'ar brezhoneg (pour atteindre le niveau 2).

Artistes, associations, entreprises, proposez, le bistrot est à l'écoute !

L'Amzer zo crée aussi des liens avec d'autres bistrots culturels comme le Café de la gare de Landerneau, dont l'équipe de "karaoké humain" viendra aussi à Saint-Ségal., ou avec la Scic librairie de Châteaulin, La maison qui pousse qui apporte ses propositions : la prochaine, c'est un cabaret d'improvisation (et la librairie vendra des livres d'occasion).

D'autres artistes, de musique, mais aussi de conte, ont pris contact avec l'Amzer zo (qui effectue les démarches pour obtenir la licence d'entrepreneur du spectacle). Une conteuse viendra raconter des histoires amoureuses à l'occasion de la Saint-Valentin le 14 février 2026 : Solène Rousseau, formée par le célèbre Henri Gougaud, accompagnée d'un accordéoniste.

Musiques diffusées pendant l'émission :