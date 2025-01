Après avoir interviewé les jeunes de l'Union européenne à propos de leurs regards sur la politique de l'UE, l'association Toi d'Europe (née à Châteaulin) s'intéresse à 2 nouveaux sujets qui font l'objet de documentaires audiovisuels : la Norvège et ses liens avec l'UE et la monté des extrêmes-droites dans les pays membres.

Le site internet de l'association Toi d'Europe et la page Facebook de l'association Toi d'Europe

La précédente émission consacrée à Toi d'Europe

L'association fondée par les Châteaulinoises Sophie et Mathilde Hériaud a d'abord interviewé des jeunes de tous les pays de l'UE pour connaître leur sentiment vis à vis de l'Union européenne et de la politique menée par les institutions européennes.

Cette fois, les deux réalisatrices font un pas de côté, ou plutôt deux pas de côté avec un reportage réalisé en Norvège, pays non adhérent de l'UE mais pourtant si proche, et un documentaire sur la montée des extrêmes-droites dans les pays membres de l'UE.

La Norvège et l'Union européenne, entre attraction et méfiance

La Norvège ne fait pas partie de l'UE même si elle est intégrée à certains dispositifs comme Erasmus. Pendant 4 jours, Mathilde et Sophie sont allées rencontrer des jeunes de 18 à 35 ans pour comprendre leur regard sur l'Europe. Elles ont pu interviewer aussi bien les jeunes très favorables à l'UE mais aussi une organisation qui elle milite contre l'adhésion de la Norvège à l'UE. Pour les membres de cette dernière organisation, la Norvège n'a pas vraiment besoin de l'UE (notamment les ressources naturelles du pays lui permettent une certaine autonomie) et l'adhésion entraînerait trop de contraintes et des restrictions de liberté de leur point de vue.

À l'inverse celles et ceux qui souhaiteraient que la Norvège adhère à l'UE estiment que le non au référendum d'adhésion de leurs compatriotes est trop ancien (30 ans) et que leur génération est devenue plus voyageuse et nomade, donc naturellement tournée vers les pays voisins ; voisins avec lesquels la Norvège est si intriquée que les décision de l'UE ont bel et bien un impact sur leur pays sans qu'il puisse peser sur les décisions de Bruxelles. la pandémie de Covid a fait prendre conscience que l'union pouvait être un atout (achat groupé de vaccins) et la guerre russo-ukrainienne rappelle aussi que l'Union est un projet porté par la volonté de paix.

Les extrêmes-droites européennes qui montent

Toi d'Europe (Mathilde Hériaud, Théo Faure et Eliott Lenoir) vont en outre présenter en février un nouveau documentaire consacré à l'extrême-droite dans des pays où cette mouvance politique et soi au pouvoir, soi très en vue : Italie, Hongrie, Croatie, Pologne, Allemagne. Les personnes interrogées sont plutôt là des militantes et militants d'association qui luttent contre les mesures mises en place par les gouvernements d'extrême-droite : accueil des migrants en Italie, préservation d'une radio opposée au gouvernement Orban en Hongrie. En Pologne, le film a été tourné avant la défaite du pouvoir ultra-conservateur ; les documentaristes ont surtout enquêté sur les questions sociétales (droits des personnes LGBT+ et droit à l'IVG). En Allemagne, l'ALD affiche un score de 20% d'intentions de vote dans les sondages ce qui a suscité la création d'un collectif de "grand-mères"qui s'activent pour rappeler aux plus jeunes le passé nazi du pays.

Le documentaire sera projeté en Bretagne avec des débats à la clé. Si vous souhaitez organiser une projection, n'hésitez pas à contacter Toi d'Europe.