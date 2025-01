La ville de Châteaulin souhaite rompre l’isolement et la solitude des personnes âgées tout en proposant une offre d’hébergement abordable pour les jeunes. Le dispositif intergénérationnel Tiss’âges géré par l’association Ailes, propose des permanences tous les mardi après-midi des semaines impaires au CIOS de la Grand Rue de Châteaulin !

Lien vers le site de l'association

Lien vers le site de la ville de Châteaulin

Des permanences pour informer et rassurer

Yohann Calvez, animateur socio-éducatif, recevra toutes les personnes intéressées par le dispositif qui voudraient prendre connaissances de la procédure d’inscription. Cette permanence vise à recevoir autant les personnes accueillantes que celles accueillies pour échanger sur leurs besoins. Le bureau du CIOS (40 Grand Rue, Châteaulin) permet d'accueillir l’animateur pour qu’il puisse se déplacer chez les particuliers de Châteaulin (ou en commune limitrophe) pour faire connaissance, échanger et éventuellement visiter les logements. Cette première rencontre vaut pour une inscription, celle-ci est gratuite, les premiers frais interviennent uniquement lorsque qu’il y a une contractualisation.

Tiss'âges propose également des logements temporaires pour redynamiser le territoire

L'hébergement temporaire permettrait à une famille, un couple de rendre disponible une chambre dans leur logement, sans limite d’âge contrairement au dispositif intergénérationnel. Cependant ce n’est pas un B&B car il y a un devoir de partage et de convivialité avec les hôtes. Ce dispositif n’a pas un but mercantile, même si l'hébergement temporaire permettra de revaloriser l’attractivité du territoire et d'aider les jeunes qui entrent dans le monde du travail ; son objectif premier reste celui de réduire l’isolement des séniors et d’aider les jeunes actifs.

Informations pratique

Les permanences permettent de répondre à un maximum de questions et aux éventuelles craintes des particuliers. Afin d’encadrer au mieux cet échange et de mettre en place un contrat qui conviendrait aux pairs. L’association Ailes encadre la démarche de A à Z et contractualise cette cohabitation qu’elle soit temporaire ou non. L'association se rend disponible à tout moment pour répondre à vos questions les mardis après-midi des semaines impairs, 40 grand rue Châteaulin, de 14H à 17H30. Alors n’hésitez pas à contacter l'association au 02 98 44 45 18 !

Dépliant informatif

Cohabitation Intergénérationnelle solidaire : un senior (+ 60 ans) accueille un jeune (- 30 ans)

Hébergement temporaire chez l’habitant : une personne quel que soit son âge accueille un jeune (- 30 ans)