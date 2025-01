Flux : un tiers-lieux inclusif à ouvert ses portes mi-octobre à Quimper !

Flux, un tiers lieux inclusif a ouvert ses portes le 14 octobre 2023 à Quimper grâce à l’aide de plus de 250 bénévoles et qui accueille plusieurs associations, un café, des espaces de coworking, un fablab et pleins d’autres super projets !

Un tiers-lieu : endroit à mi-chemin entre la maison et le travail

Le tiers lieux c’est un troisième lieu à mi -chemin entre le travail et la maison, où on peut faire toute sorte de choses comme prendre un café, travailler, créer, échanger, etc. C’est un lieux collectivement géré ce qui fait de Flux un bien commun au statut associatif qui évolue constamment selon les besoins et envies de chacune et chacun.

Comment a été pensé Flux ?

A l’origine Flux naît d’une rencontre entre plusieurs personnes et associations, motivées ensemble pour créer un espace commun qui laisse place aux idées de toutes et tous, qui met en commun les compétences et connaissances de chacun.nes pour un créer un lieu unique et inclusif. Flux c’est surtout un lieux avec des valeurs féministes et inclusives fortes, qui agit en ce sens et porte son attention sur les femmes, minorités de genres, personnes en situation de handicap, personnes précaires et sur toutes celles et ceux qui font partie d’une minorité. Concrètement cela se traduit par l’organisation de temps ouverts à toutes et tous ou en non mixité, pour échanger, aider, agir et discuter ensemble.

Comment est organisé le lieu

La porte d’entrée du lieu s’ouvre sur un beau café associatif (Le SuperFlux) cogéré par les bénévoles qui propose des prix abordables accessibles à tous.tes. Il y a également plusieurs espaces de coworking (salles de réunions, bureaux, etc) ouverts à la journée ou au mois, un atelier de bricolage et un fablab animé par l’association Les Portes Logiques. En accord avec ses valeurs de militance féministe et inclusive Flux accueille entre autre les bureaux de l’association "Nous Toutes" et "Difenn".

Si vous participer aux actions, proposer votre projet quel qu'il soit, ou tout simplement prendre un café ou travailler dans le calme n’hésitez pas à contacter flux, toutes les informations sont sur le site : https://flux.bzh/flux