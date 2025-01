Pour terminer la semaine Femmes(s) du collectif d'artistes N'ouzon ket, on se retrouve pour une émission en direct depuis le tiers-lieu de l'Ehpad de Crozon, Ti Buez, avec aussi l'Ulamir-centre social. Il est question des femmes, de la vieillesse, et des liens qui se tissent sur notre territoire.

Le tiers-lieu Ti Buez de l'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'hôpital de Crozon est un grand espace ouvert. Bien que situé à l'intérieur de l'Ehpad, il se revendique comme une place de village ouverte sur le monde et la population du territoire, avec des fauteuils et des tables basses comme un salon, un coin café, un piano et un harmonium à disposition... Des ateliers, des événements y ont lieu toute l'année, pour les personnes résidentes mais aussi le public extérieur. Avec ce Lem en extra-muros, c'était la première expérience d'émission radio en direct qui se produisait dans ce tiers-lieu ouvert depuis l'automne 2023. Pélagie Godin, coordinatrice du tiers-lieu, a rappelé que les propositions pour animer le lieu étaient les bienvenues !

Un événement consacré à la prévention "vieillir en santé" est programmé le 27 mars 2024 à Ti Buez de 9h à 17h avec de nombreux ateliers (bilans mémoire, cuisine, corps et mouvement, jeux, tests vision, accès au droit) et le bus Marsoins du Bout du monde (une gériatre sera là). C'est gratuit.

Les femme(s), la vieillesse, les liens sociaux

Du 4 au 10 mars 2024, mais aussi les 11, 13 et 16 mars 2024. c'est la 7e semaine Femme(s) organisée par le collectif d'artistes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime. Elle s'est déclinée en concerts, ateliers, spectacles et saynettes comme les Miroirs écrit et joués par des femmes du territoire, notamment Andrée qui nous a fait profiter de son texte sur le vieillissement et la façon dont elle le vit, comme femme et comme humaine tout simplement. La plupart des rendez-vous proposés étaient plutôt intimistes. On y a donc été ému, on y a aussi beaucoup discuté. Les hommes étaient là aussi, les générations se sont rencontrées (le public affichait de 5 à 100 ans). Sa coordinatrice, Magali Perirhin annonce déjà un Mois femme(s) l'année prochaine !

Une autre force de cette semaine artistique et féminine c'est aussi son côté participatif. Des personnes mais aussi des associations et structures ont répondu présentes.

Delphine Roch Louvion témoigne de cette première expérience, comme spectatrice mais aussi actrice (elle a proposé un atelier d'écriture autour des imaginaires et un Miroir, sans oublier des lectures pour le jeune public).

L'Ulamir - centre social de la presqu'île, fidèle à sa mission de tissage des liens sociaux, était aussi de la partie. Sa référente séniors Hoelenn Vitrebert souligne que les femmes sont bel et bien les plus nombreuses à s'impliquer dans l'association, ses actions mais aussi son administration. Elle était d'ailleurs accompagnée de deux adhérentes de l'association, dont Marie-Christine Csollot, administratrice, et Louisette Bertrand la doyenne ! Elle suit activement les après-midi du jeu qui sont justement organisés par l'Ulamir à Ti Buez. Ce n'est que l'une des multiples propositions de l'Ulamir qui tente aussi de brasser les générations et les genres ; même dans l'atelier tricot qu'on pourrait croire réservé aux femmes âgées, Marie-Christine compte un homme tricoteur fervent et elle a pu mettre à contribution les enfants pendant les vacances scolaires.

Le collectif artistique N'ouzon ket, ses trouvailles musicales et sa saison culturelle

En matière de programmation musicale, on a pu réécouter au cours de cette émission :

un instant d'un des concerts de la semaine Femme(s) : le duo Güler Yilzid-Bastion et Jean-François Caparroy de la compagnie Barakah pour Anatolie cœur du monde nous ont interprété (et enregistré) Sultana qalbam (le sultan de mon cœur) - paroles : Ahmad Zahir (chanteur Afghan) - musique : Anoushiravan Rohani (compositeur iranien),

et les deux artistes qui se co-produiront le 7 avril 2024 au café Les Voyageurs : Johanna Baget - 90% - et Roza - Entre deux.

À suivre chez N'ouzon ket ces prochaines semaines :