La compagnie de théâtre Piba met sur scène la langue bretonne et la LSF (langue des signes française), mais aussi d'autres langues, en particulier minoritaires. Avec Nozvezhiou etrevroadel, le breton rencontre le frison, le kvène ou encore l'irlandais gaélique.

Le site internet de la compagnie Piba

Réécoutez notre reportage sur le spectacle Hentoù gwenn - Nos voix lactées de la compagnie Piba

Le teatr Piba est une compagnie professionnelle créée en 2009 et aujourd’hui basée à Brest qui pratique un théâtre en langue bretonne contemporain, vivant, ouvert sur le monde.

Au-delà du défi posé par l’utilisation d’une langue minoritaire, le teatr Piba souhaite interroger l'époque. Pourquoi est-il si important de faire entendre les voix des minorités, tout en assumant parfaitement la réalité et la richesse des métissages et des échanges ? Cultures minoritaires, aujourd’hui, qu’est-ce que ça veut dire ? D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Européens ? Français ? Bretons en exils ? Étrangers en Europe ? En transit ? En rétention ?

Le Phōnē : Giving minority languages a voice : valoriser les langues minorisées et faire découvrir d'autres esthétiques théâtrales

La compagnie Piba participe depuis 2 ans au Phōnē : Giving minority languages a voice. Ce projet Europe Créative, qui s'étale d’avril 2022 à octobre 2024, réunit huit compagnies de théâtre créant en langues minoritaires, dans huit pays et deux universités.

Les structures qui participent au projet sont :

Le Tryater basé à Leeuwarden aux Pays-Bas – Frison ; le Deutsch-Sorbisches Volkstheater à Bautzen en Allemagne – Sorabe ; le Teatrul Evreiesc de Stat à Bucarest en Roumanie – Yiddish ; le Stadttheater Bruneck à Bruneck en Italie – Ladin ; le Teatr Piba à Brest en France – Breton ; le Kvääniteatteri à Storslett en Norvège – Kven ; le Dramático Galego à Santiago de Compostela en Espagne – Galicien et le théâtre Fibin dans le Connemara en Irlande – Irlandais / Gaélique. La Hanze University des Sciences Appliquées à Groningen aux Pays-Bas et l’Université de Leipzig en Allemagne.

Ce projet européen permet aux artistes de s'interroger sur ce que signifie créer dans des langues minoritaires, mais aussi de côtoyer d'autres cultures, d'autres manières de travailler et d'autres esthétiques.

Chacune des huit compagnies a embarqué un auteur associé. Les huit auteurs et autrices associés ont eu la possibilité de créer en résidence d'écriture. Les huit metteurs et metteuses en scène associés à chaque compagnie ont travaillé avec des comédiennes et comédiens amateurs sur la question de la transmission et du partage des langues.

Aujourd'hui, les compagnies arrivent à la conclusion de ce travail de création qui sera rendu public prochainement.

Les 16 et 17 mai 2024, le teatr Piba a invité trois de ses partenaires à présenter un avant-goût de leur travail dans le cadre des Nuits Internationales, Nozvezhiou etrevroadel en breton, l'un des temps forts du projet européen. Durant ces deux soirées, les compagnies ont pu présenter des extraits de leurs travaux. Elles ont, à cette occasion, offert au public la possibilité d'entendre des langues et des écritures peu habituelles. Afin d'assurer l'accessibilité des créations, chaque pièce était surtitrée en anglais et en breton et doublée en direct en français.

Développer le réseau des compagnies de théâtre valorisant les langues minoritaires

Le teatr PIBA se rendra dans quelque jours aux Pays-Bas, puis dans deux mois en Norvège pour présenter leur création.

La compagnie souhaite à l'avenir développer le réseau de théâtres et de compagnies travaillant en langues minoritaires et poursuivre le déploiement d'une autre manière de penser et de faire du théâtre.