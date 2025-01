Avec son spectacle Hentoù gwenn - Nos voix lactées, la compagnie professionnelle de théâtre Piba met sur scène l'histoire du lait en langue bretonne et LSF (langue des signes française). Reportage lors de sa résidence d'artiste à la chapelle Dérézo à Brest.

Pièce à découvrir du 22 au 25 novembre 2023 à La Maison du Théâtre de Brest en co-réalisation avec Le Quartz, Scène Nationale de Brest et les 11 et 12 avril 2024 à l'Atelier Culturel de Landerneau.

La pièce retrace l'histoire du lait ; ce breuvage connu de toutes et tous, consommé dans le monde entier recèle pleins de secrets et d'enjeux humanitaires peu connus du public. La pièce prend la forme d'une aventure et questionne l'errance collective face aux problématiques sanitaires, environnementales et sociétales qui découlent de la consommation du lait . Cette enquête polyphonique (breton, LSF, et français,...) fera voyager le public de Brest à Istambul de manière scientifique, philosophique et historique, avec une pointe d'humour, de poésie et de cuisine.