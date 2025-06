Nouvelle saison au Théâtre de Cornouaille: vers nos lueurs

Le 19 juin 2025 était dévoilée au public quimpérois la programmation de la saison 2025-2026 du Théâtre de Cornouaille. Une programmation à l'écoute des échos du temps, de la parole et des préoccupations des artistes et de celles et ceux qui viennent rencontrer leur travail. Sans verser dans la complaisance, la Scène nationale a souhaité cheminer cette année à l'intérieur du populaire. C'est une question posée, ouverte. Et il y a bien des manières de l'aborder.

La grande thématique de la saison : le populaire

le populaire. Une manière pour la Scène nationale de s’adresser plus largement à un public plus large. Une réponse aussi, à une préoccupation que le Directeur du Théâtre Vincent Léandri a trouvé très présente dans le paysage artistique tel qu'il a pu le fréquenter ces deux dernières années. Mais ça veut dire quoi populaire? Pour l'équipe du Théâtre de Cornouaille, cela peut signifier être plus accessible, faire davantage place aux sentiments, offrir un espace, donner voix aux vies désavantagées, malmenées, s'intéresser aux traditions d'ici et d'ailleurs. Et pourquoi pas, jouer avec la culture dite commerciale.

Pour cette saison on retiendra notamment :

Marius de Joël Pommerat, une réécriture du Marius de Pagnol, spectacle qui associe comédiens professionnels et anciens détenus (du 25 au 28 novembre 2025) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/marius-marcel-pagnol-joel-pommerat-25-26/

de Joël Pommerat, une réécriture du Marius de Pagnol, spectacle qui associe comédiens professionnels et anciens détenus (du 25 au 28 novembre 2025) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/marius-marcel-pagnol-joel-pommerat-25-26/ L'opéra Cendrillon , chef d’œuvre de la compositrice méconnue Pauline Viardot, adapté par David Lescot (du 17 au 20 décembre 2025)https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/cendrillon-pauline-viardot-bianca-chillemi-david-lescot-25-26/

, chef d’œuvre de la compositrice méconnue Pauline Viardot, adapté par David Lescot (du 17 au 20 décembre 2025)https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/cendrillon-pauline-viardot-bianca-chillemi-david-lescot-25-26/ Gildaa (le 8 janvier 2026). Un concert à la frontière du concert, du théâtre et de la transe, accompagné au chansigne - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/gildaa-25-26/

(le 8 janvier 2026). Un concert à la frontière du concert, du théâtre et de la transe, accompagné au chansigne - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/gildaa-25-26/ Le spectacle de danse Love chapter 2 chorégraphié Sharon Eyel ( du 11 au 13 mars 2026) -

chorégraphié Sharon Eyel ( du 11 au 13 mars 2026) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/love-chapter-2-25-26/

Lacrima de Caroline Guiela Nguyen ( du 25 au 28 mars 2026), un des spectacles marquants du Festival d'Avignon 2024 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/lacrima-25-26/

de Caroline Guiela Nguyen ( du 25 au 28 mars 2026), un des spectacles marquants du Festival d'Avignon 2024 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/lacrima-25-26/ Un hommage à Nina Simone : Nina interprété par Karren Guiock-Thuram (les 5 et 6 mai 2026) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/kareen-guiock-thuram-25-26/

interprété par Karren Guiock-Thuram (les 5 et 6 mai 2026) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/kareen-guiock-thuram-25-26/ What's pop (le 21 mai 2026)https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/whatspop-25-26/

(le 21 mai 2026)https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/whatspop-25-26/ Craquage, spectacle humoristique de Marion Mezadorian ( qui conclut la saison, les 4 et 5 juin 2026)https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/craquage-25-26/

Et toujours le festival Circonova (du 13 janvier au 1er février 2026) et la soirée So Breizh (le 20 mars 2026)

À nouveau, l'accueil de trois créations

Fort de la confiance et l'engouement du public pour les trois créations proposées la saison passée (Vers les Métamorphoses d'Etienne Saglio, Macbeth de David Gauchard et Fiskal par la Compagnie C'hoari), le Théâtre de Cornouaille accueille à nouveau trois créations cette saison:

Foutue Bergerie de Pierre Lillois, en ouverture de saison, du 30 septembre au 2 octobre 2025)- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/foutue-bergerie-pierre-guillois-25-26/

de Pierre Lillois, en ouverture de saison, du 30 septembre au 2 octobre 2025)- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/foutue-bergerie-pierre-guillois-25-26/ Bastard de Christophe Le Menn (qui sera crée au Terrain Blanc à Penhars). Le spectacle sera proposée les 4, 5 et 6 novembre 2025- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/bastard-krismenn-teatr-piba-25-26/

de Christophe Le Menn (qui sera crée au Terrain Blanc à Penhars). Le spectacle sera proposée les 4, 5 et 6 novembre 2025- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/bastard-krismenn-teatr-piba-25-26/ L'épatante épopée, de et avec Jeanne Bleuse, artiste associée du Théâtre de Cornouaille ( les 5 et 6 mai 2026) - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/lepatante-epopee-25-26

Un nouveau rendez-vous : L'heure bleue, du jazz comme à la maison

Cinq rendez-vous qui auront lieu à l'Atelier. On se retrouve en cercle, dans un esprits club, à l'heure de l'apéro. Une manière de vivre les concerts de jazz (mais pas seulement) au plus près des musiciens.

Etienne Manchon , le 22 novembre 2025- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/so-jazz-etienne-manchon-musique-du-temps-present-25-26/

, le 22 novembre 2025- https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/so-jazz-etienne-manchon-musique-du-temps-present-25-26/ Marie Bérardy et Julien Stella, le 20 mars 2026 https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/so-breizh-marie-berardy-julien-stella-25-26/

le 20 mars 2026 https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/so-breizh-marie-berardy-julien-stella-25-26/ Nadoz , le 11 mai 2026 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/nadoz-25-26/

, le 11 mai 2026 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/nadoz-25-26/ Trablos , le 12 mai 2026 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/trablos-25-26/

, le 12 mai 2026 - https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/trablos-25-26/ La vie d'après, le 19 mai 2026 https://www.theatre-cornouaille.fr/projects/la-vie-dapres-25-26/

La poursuite et le développement d'actions en faveur des personnes en situation de handicap

Les deux salles de spectacle du Théâtre de Cornouaille sont équipées d'un système d'amplification du son à destination des personnes malentendantes. Sur simple réservation, la billetterie met à disposition un boîtier de réception

La représentation du 5 novembre 2025 du spectacle Bastard est adaptée en langue des signes.

Le spectacle Gildaa programmé le 8 janvier est chansigné.

La représentation du 28 novembre de Marius est adaptée en audiodescription.

