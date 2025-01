23e édition du Festival Théâtre à tout âge

Le Festival TATA est l'un des rendez-vous incontournables de la création jeune public en France. Pendant un mois, du 26 novembre au 21 décembre 2024 : 15 spectacles dont 12 créations seront proposés dans 31 communes du Nord au Sud du Finistère. Au total, ce sont 130 représentations qui auront lieu sur les 31 communes partenaires (parmi lesquelles : Plouguerneau, Morlaix, Brest, Crozon, Briec, Quimper, Fouesnant, Trégunc, Quimperlé...)

TATA : un festival départemental qui rassemble et fédère les énergies du territoire

Concrètement Très Tôt Théâtre propose des spectacles et coordonne les tournées départementales du festival. L’association prend en charge la communication générale du festival et apporte un soutien logistique et technique aux lieux organisateurs.

Les différentes structures locales assurent quant à elles l'organisation des représentations accueillies sur leur territoire (contrats, billetterie, accueil du public…).

Cette dynamique du réseau entre Très Tôt Théâtre et les partenaires du département permet à des milliers de familles, de scolaires, de centres de loisirs et de structures petite enfance du Finistère d’avoir accès aux spectacles. TATA est un festival qui va à la rencontre du public (par un rapprochement géographique des spectacles et une politique tarifaire adaptée).

Le Festival défend depuis toujours une exigence de qualité et de créativité dans les spectacles qu’il programme. Le festival propose une programmation audacieuse, inventive, chaleureuse et adaptée à chaque âge de la vie. Les spectacles nous enveloppent de leur atmosphère singulière... On prend plaisir à s'émouvoir ensemble petits et grands.

Une programmation variée, adaptée à tous les âges de la vie

Théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, théâtre d’objet, contes... Le festival Théâtre À Tout Âge c'est du théâtre mais pas seulement : Le festival soutient et fait découvrir d'autres disciplines phares du répertoire jeune public.

On y découvre des artistes d'ici et d'ailleurs, on y retrouve aussi des artistes qui ont tissé un compagnonnage au long cours avec Très Tôt Théâtre et le festival (par exemple, Marc Lacourt présentera cette année Valse avec W (un spectacle programmé sur 4 communes durant le festival)).

Impossible de parler ici de tous les spectacles...

Un spectacle d'Hughes Germain qui fait la part belle au sonore

Pour autant, nous ne résistons pas à l'envie de mettre en lumière et dans vos oreilles le spectacle A l'attention des poissons : odyssée musicale crée par Hughes Germain (artiste brestois, plasticien sonore, touche à tout du son qui crée des univers sonores pour le spectacle vivant, mais aussi pour des expos ou des espaces publics...)

À l'attention des poissons, c'est l'histoire de Michel, un docker solitaire et inventif qui, témoin d’une expérience malheureuse pour les poissons, a l’idée de leur signaler les dangers qu'ils encourent dans les ports.

Sur scène, après quelques expérimentations, il va concevoir des instruments atypiques : les cartes-cloches plates, gravées des dangers dans les ports.

À force de jeux, vibrations, percussions et résonances, il espère pouvoir transmettre un message d’alerte, un signal subaquatique. Les cloches, élément fondamental du spectacle, résonnent et entrent en vibration…

Ainsi équipé, Michel va s'en aller sillonner les mers du monde dans un drôle de bateau, à la rencontre des animaux et des fonds marins.

Voici un avant-goût de l'immersion qui vous attend avec un extrait du sonore du teaser du spectacle. → SON : TEASER du spectacle (02:50 min)

Hughes Germain s'est associé avec l'autrice Karin Serres pour l'écriture (depuis 2 ans artiste associée de Très Tôt Théâtre) et à Guillaume Servely pour la mise en scène de ce spectacle mêlant l'écriture poétique de Karin Serres à des univers sonores et visuels captivants.

À l'attention des poissons est un spectacle tout public, dès 8 ans. Cette création tout juste née dans le département sera présentée à Briec, à L'Arthémuse, les 14 et 17 décembre 2024, dans le cadre du festival TATA.

→ Site internet de Hugues Germain

Le festival TATA, ce sont aussi des rencontres professionnelles

Ces journées, placées sous le signe de la création, du partage et de la rencontre, auront lieu du lundi 16 au jeudi 19 décembre 2024, à Quimper et ses alentours.

C'est une occasion pour les professionnels de se rencontrer, d'évoquer les possibles, les difficultés, d'échanger autour de certaines thématiques (par exemple, cette année il y aura des rencontres autour de la collab à l'échelle de la francophonie).

Ces rencontres sont une opportunité pour les professionnels de découvrir des spectacles et construire une programmation à venir (un spectacle vu à Quimper peut avoir deux ans de tournées derrière, ce qui n'est pas neutre dans l'économie du spectacle).

C'est aussi une opportunité pour les artistes de présenter leurs créations à venir et de rencontrer des partenaires potentiels pour monter leurs projets.

Très Tôt Théâtre assure la coordination de ces rencontres professionnelles.

→ Plus d'infos sur le site internet de Très Tôt Théâtre : https://www.tres-tot-theatre.com/tata-journees-professionnelles/

Comment réserver vos places?

Toutes les informations sont rassemblées sur le site internet (très bien réalisé) de Très Tôt Théâtre: https://www.tres-tot-theatre.com/tata-journees-professionnelles/les-spectacles/

Attention : Très Tôt Théâtre ne se charge pas de la billetterie de l'ensemble du festival ; seulement de celle des spectacles dont elle assure l'organisation.