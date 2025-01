22 ème édition du Festival Théâtre à tout âge

Le festival Théâtre à tout âge organisé par le Très Tôt Théatre est de retour pour cette 22ème édition dans tout le Finistère du 1 au 23 décembre 2023. 28 communes participent à cet évènement dont Brest, Concarneau, Morlaix ou encore Quimper.

Des pièces de théâtre pour les enfants !

En plus des pièces de théâtre, il y aura également des représentations de marionnettes, de danse ou encore des concerts illustrés. Adapté au jeune public, ce festival désire proposer des contenus de qualité pour permettre aux enfants et à leurs parents d’avoir une programmation créative et de qualité.

Avec de nombreux professionnels et amateurs de théâtre

Ce sera aussi l’occasion de retrouver les journées professionnelles du lundi 18 au jeudi 22 Décembre. De nombreux professionnels du théâtre ainsi que des compagnies seront disponibles pour développer de nouvelles créations. Ces rencontres auront lieu au Pôle Culturel Max Jacob à Quimper, dans les Ateliers du Jardin.

Informations pratiques

Grâce au soutien du département et du Réseau départemental Jeune Public, plus de 160 représentations se dérouleront pendant ces 3 semaines ! En tout nous retrouverons 18 spectacles différents dont 11 nouvelles créations proposées par des compagnie locales mais également venues de Belgique ou encore de Montréal !

Chaque communes est en charge de la billetterie et de la programmation mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Très Tôt Théâtre.