Du 11 mars au 18 avril 2026, la fédération des cafés librairies de Bretagne vous attend pour un des 17 rendez-vous de cette 14ᵉ édition composée de rencontres avec des auteurices de poésie qui vous liront leurs textes.

Thé, café et poésie sur le site internet de la Fédération des cafés librairies de Bretagne

Chaque année depuis 14 ans, la Fédération des cafés-librairies de Bretagne s'inspire du Printemps des poètes pour organiser son propre événement dédié à la poésie contemporaine. Du 11 au 18 avril 2026, 17 cafés-librairies de Bretagne participent à cette manifestation qui se décline en une dizaine de rendez-vous. La force de l'opération, c'est de permettre au public d'entendre les textes de la voix même de celles et ceux qui les ont écrits : Aurélie Olivier, Clotilde de Brito (hommage à Joseph Ponthus),

Christian Prigent et Vanda Benes, de Sarah Clément et de Benoit Colboc, Fabienne Raphoz, Karim Kattan, Émilie Sciot, Jean-Philippe Rossignol et Lucie Lamy (traducteurs de May Ayim), Lucien Suel, François de Cornière. Une éditrice de poésie est de la partie cette année Isabelle Sauvage qui édite des poèmes liés au corps et qui srea accompagnée d’Alain Rebours,

Chaque rencontre s'ouvre avec une présentation de la personne invitée, puis un échange avec le public, et elle se termine par des lectures.

Sept cafés librairies du Finistère participent à l'événement : Elizabeth & Jo à Plougastel-Daoulas, Les Déferlantes à Morlaix, Livres in Room à Saint-Pol-de-Léon, Boucan à Pont-Aven, La Pluie d’été à Pont-Croix, Les Métamorphoses à Douarnenez, De l’encre à l’écran au Guilvinec.

Les rencontres sont gratuites, mais il est conseillé de réserver auprès de chaque établissement.