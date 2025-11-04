Patrick Manac'h continue son exploration sonore du Cap Sizun. Cette fois, c'est le phare de Tévennec au nord du Raz de Sein qu'on découvre en compagnie du romancier Nicolas Deleau alors qu'il commençait juste l'écriture de son roman Tévennec, édité chez Gallimard.

Photo de couverture : Tevennec_Calcineur-CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Maison-phare plantée sur une tête de roche dans le nord du Raz de Sein : Tévennec

C’est le nom que porte le dernier roman de l’écrivain Nicolas Deleau, l’auteur des Rois d’ailleurs, Des rêves à tenir, Une conque à l'oreille, Épiphanies-souvenirs d'Éthiopie (à paraître), de Job-L'odyssée (à paraître).

C’est à Bourapa dans le Finistère que s’est déroulé cet entretien alors que l’écriture de Tévennec venait tout juste de débuter.

Le roman est aujourd’hui achevé et nous raconte le lien étroit entre un homme et un phare, des souvenirs de fortunes de mer et aussi l’histoire d’un secret gardé par les eaux tourmentées du Raz de Sein.



Générique de début : La valse à Fabienne (B.Garet) interprétée par Nicolas Deleau au piano.

Générique de fin : La valse à Fabienne interprétée par Bernard Garet à l'accordéon diatonique (avec son aimable autorisation de diffusion et mes plus vifs remerciements)