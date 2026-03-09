L'association Terre de liens Bretagne saisit l'occasion des élections municipales 2026 pour rappeler ses actions et ses suggestions en faveur d'une agriculture compatible avec les défis climatiques et humains, qui fera vivre les territoires ruraux du Finistère. Rencontre à la ferme SCI de Kervel, bergerie de Nicolas Simon, avec Jean-Paul et Michel, tous deux bénévoles de Terre de Liens et sociétaires de la ferme.

Dans l'ambiance de la bergerie, nous découvrons les idées de l'association Terre de Liens pour les élections municipales 2026.

Jean-Paul nous explique dans un premier temps le fonctionnement de Terre de Liens. L'association propose une épargne intelligente et utile permettant d'investir dans des projets locaux de ferme bio notamment. Terre de Liens propose d'acheter des parts de la SA Terre de Liens. Cet argent permettra d'acheter des terres agricoles et de les sortir de la spéculation immobilière pour les louer aux agriculteurs qui souhaitent s'installer.

Michel, bénévole et agriculteur bio à la retraite, nous explique les actions que souhaite mettre en place Terre de Liens par le biais des municipalités. Le but de la conférence ? Sensibiliser les municipalités et les habitants des communes à 5 grandes mesures pour :

Préserver les terrains agricoles

Faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sur les terres agricoles

Lutter contre la précarité agricole et rurale

Préserver les ressources comme l'eau en Bretagne

Aider et faciliter la production bio et locale

Des villes comme Quimper ou Brest possèdent des surfaces agricoles assez importantes et pourraient les racheter et les mettre à disposition des agriculteurs avec des contreparties utiles (approvisionner les restaurants collectifs scolaires ou des Ehpad).

Comme le souligne Michel, les fermes disparaissent de jour en jour. En seulement trois ans, c'est près de 40 000 fermes qui ont cessé leur activité et pourtant rien n'est perdu. Les municipalités peuvent agir en conséquence en aidant et en facilitant l'installation des agriculteurs et en protégeant les ressources. Par rapport à 1988, c'est environ trois quarts des fermes qui ont disparu ou ont été reprises par des grands groupes agricoles.