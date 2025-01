Tech : où sont les femmes ?

À observer une photo de famille des grands patrons de la « tech », dirigeants des GAFAM ou autres entreprises de pointe, on constate rapidement que cela ressemble furieusement à une réunion réservée aux hommes, blancs, milliardaires, relativement âgés, extrêmement penchés vers la droite – l’âge, sans doute –, et totalement déconnectés des préoccupations des vulgaires terriens que nous sommes.

La « tech », vocable en vogue pour désigner le progrès technologique et ses applications, n’est pas née hier matin. Elle a une histoire, une histoire débutée voici près de trois siècles, une histoire dont on a effacé avec soin les contributions féminines, fort substantielles, tout comme celles des personnes racisées.

Il fallait bien remettre les pendules à l’heure et rendre à toutes ces anonymes leurs justes places, et même aller un peu plus loin en mettant en lumière certaines hypocrisies, cynismes et dangers aussi immédiats que réels de ces technologies. C’est le travail, précis, documenté, passionnant, réalisé par notre invitée, Marion Olharan Lagan, dans son essai, PATRIARTECH, publié aux éditions Hors d’Atteinte.

Bonne écoute !

PATRIARTECH – Marion Olharan Lagan – Éditions Hors d’Atteinte

L’autrice

Diplômée d’HEC et agrégée d’anglais, Marion Olharan Lagan est aujourd'hui professeure agrégée en civilisation américaine à l'université de Bretagne Sud. Elle a dirigé les équipes qui ont conçu les personnalités française, italienne et espagnole d'Alexa, l'assistant personnel d'Amazon. Patriartech est son premier essai publié