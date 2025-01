Talus est un projet de théâtre participatif autour du paysage proposé par le collectif du Théâtre du grain de Brest. Des réunions d'information entre décembre 2023 et janvier 2024 permettront de constituer l'équipe qui réalisera un spectacle fin août au centre Ti menez Are de Brasparts.

Découvrir le projet Talus sur le site internet du Théâtre du grain

Samedi 16 décembre 2023, mercredi 10 janvier 2024 et samedi 20 janvier 2024, l'équipe du Théâtre du grain organise des rencontres pour les personnes qui souhaitent participer à cette avenutre collective de création d'une pièce de théâtre. Les rencontres auront toutes les trois lieu à 17h au centre de découverte Ti menez Are de Brasparts. C'est là aussi qu'auront lieu les sessions de création (5 week-ends entre mars et juillet) et le stage fin aout (deux semaines) ainsi que les représentations finales fin août 2024 également.

La pièce aura pour thème le paysage, celui dans lequel on vit, mais pour le reste, tout est ouvert. Une équipe de 13 personnes est recherchée, de tous âges (à partir de 12 ans) et de tous profils (même totalement débutant).