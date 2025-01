Le Tag 29 est une association qui permet à des projets de l'Économie sociale et solidaire de voir le jour. Une dizaine sont accompagnés chaque année, avec de belles réussites comme la Réserve des matériaux à Brest. La promotion 2024-2025 a fait sa rentrée.

Le site internet des Tag de Bretagne

Les dispositifs Tag, comme Territoires agiles, sont propres à la Bretagne qui en compte un par département ; il s'agit d'incubateurs et d'idéateurs destinés à faire se concrétiser des projets innovants socialement ; autrement dit des projets qui apporteront un mieux-être aux humains, répondront à des besoins non satisfaits, et sans nuire au collectif, des projets respectueux de l'environnement entre autres.

65 projets accompagnés, 100 personnes depuis 2019

Dans le Finistère, le Tag 29 a vu le jour en 2019 et il accompagne chaque année une dizaine de projets. Les porteuses et porteurs doivent répondre à plusieurs critères pour faire partie de la promotion suivie : intérêt collectif, caractère innovant, créations d'emploi induites et autres impacts.

Soixante-cinq projets, soit une centaine de personnes, ont profité de l'accompagnement du Tag 29 depuis sa création. Il peut s'agir de tiers-lieux, de structures d'accompagnement de publics en difficulté, d'éco-restauration, habitats participatifs, habitats légers, recycleries... certains thèmes reviennent fréquemment d'une promotion à l'autre, d'autres sont plus originaux.

Un parcours de plusieurs mois, de l'idée à la naissance de l'association ou de l'entreprise

Un comité de sélection choisit les projets en juin (Brest métropole, Région Bretagne, représentants des fonds européens, structures locales d'accompagnement et de l'ESS)

Une association de préfiguration est créée pour chaque projet sélectionné ; c'est un préambule car la forme juridique finale du projet pourra être associative ou entrepreneuriale : SARL, Scop, Scic ...

En septembre, la promotion de l'année entre en phase de prototypage pendant six mois. Une fois par semaine, une ou un spécialiste vient former les porteuses et porteurs de projet durant une journée sur des thèmes variés : modélisation de projet, marketing social, études de marché, pitch, modèle économique, plan de financement, etc.

À l'issue du prototypage, les projets sont évalués, et un business plan social doit être présenté au jury. Jusqu'en juillet, c'est la phase de tests ou le lancement si c'est le moment. Certains projets sont plus avancés et peuvent poursuivre en autonomie tout en étant suivis par l'équipe du Tag 29 en fonction de besoins ponctuels. D'autres projets non membres de la promotion peuvent d'ailleurs être accompagnés occasionnellement par le Tag 29.

Les principaux freins rencontrés par les projets sont l'identification de lieux, surtout en ville. Le Tag 29 peut cependant se targuer de belles réussites comme les Coursiers brestois (transports de colis à vélo) ou la Réserve des matériaux (recyclerie de matériaux de bâtiment) à Brest également. Au départ, les projets étaient surtout brestois mais la portée géographique du Tag 29 s'étend dans le Finistère comme en témoigne la liste des projets accompagnés cette année :