Le collectif d’usagers TER Bretagne Sud estime que la subvention de 2,8 millions d'euros annoncées par la Région Bretagne pour l'aérodrome de Quimper pourrait être dirigée vers les trains.

L'aéroport de Quimper-Pluguffan n'assure plus de liaisons aériennes régulières ou saisonnières. Malgré tout, la Région Bretagne a annoncé un soutien de la Région Bretagne à hauteur de 2,8 millions d’euros pour le maintien d'une activité de type aérodrome, autrement dit pour des avions privés (notamment ceux des entreprises locales). Le collectif d’usagers TER Bretagne Sud estime qu'il s'agit d'une aberration territoriale, écologique, financière, sociale et ferroviaire.

Le collectif fait d'abord remarquer que non seulement il existe deux aéroports fonctionnels à proximité de Quimper (Lorient et Brest le plus grand aéroport breton après Nantes), mais la Convention citoyenne pour le climat préconise de supprimer les trajets aériens de moins de 4h ; or, Quimper est à 3h35 de Paris en TGV.

En outre, puisque la Région investit beaucoup d’argent dans le TGV pour la desserte finistérienne, quelle est la logique de doublonner ces dépenses d’accessibilité entre la pointe bretonne et Paris ? La question se pose d'autant plus que l'aéroport de Quimper Pluguffan a eu sa part de subventions publiques depuis plusieurs années.

Les 2,8 millions d’euros financeraient un équipement utilisé par seulement 1200 passagers par an, soit une subvention à plus de 2300 euros par passager. De l'argent qui pourrait tout aussi bien être employé en direction du ferroviaire : par exemple pour faire baisser le prix des billets TER, ou pour réhabiliter la gare d’Hanvec pour optimiser les déplacements ferroviaires entre Quimper et Brest.