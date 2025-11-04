Myriam Delcenserie nous fait découvrir l'association "Studio 8 au-delà du corps" dans sa salle de danse. Elle y proposera des événements tout au long de l'année, en lien avec la danse mais aussi les arts martiaux et le yoga.

La page Facebook de Studio 8 à Lannedern

Myriam Delcenserie a fondé l'association "Studio 8 au-delà du corps" à Lannédern. Elle a pour but d’inciter les gens à bouger, à se mouvoir, de toutes les manières possibles.

Dans sa salle, aménagée dans un ancien corps de ferme, Myriam dispense des cours particuliers de danse, stretching et renforcement musculaire en petit groupe ou tout seul, sans oublier un cours « snoezelen » (détente et découverte sensorielles) pour les tout-petits.

Elle propose aussi régulièrement des stages, très variés, dirigés par des intervenants, artistes du mouvement, le week-end. On y retrouve notamment du pole dance, du boxing, des arts martiaux, etc.

L’association accueillera aussi des résidences d'artistes pour leur permettre de créer en toute tranquillité.