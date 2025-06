Si Quimper accueille un festival d'humour depuis dix ans en février, c'est seulement la partie émergée d'un phénomène continuel : le stand-up est très pratiqué et prisé par le public de la capitale de Cornouaille.

En 2025 le stand-up est partout : à la télévision, sur internet, ou en live dans les grandes villes... Mais est-ce que ça fonctionne aussi à Quimper ? Pour le savoir, nous avons mené l’enquête !

Depuis dix ans, Quimper accueille chaque année février le festival des Dayconnades de l'Ouest ; c'est un bon indice de ce qui se trame toute l'année, notamment dans les bars de Quimper...

Le stand-up, c’est le monologue comique d’une personne en solo qui s’adresse directement à son public. Né à la fin du XIXᵉ siècle aux États-Unis, cet art scénique a depuis quelques années traversé le Pacifique pour venir conquérir la France.

Après s’être implanté à Paris, il a poursuivi son avancée vers d’autres villes importantes comme Marseille, Lyon, Nantes …

Le stand-up est ensuite parti à la conquête de l’Ouest et en a triomphé : contrairement à ce que l’on pourrait croire, nos petits villages sont loin d'être irréductibles : ils ont succombé au stand-up comme les autres. Et Quimper ne fait pas exception.

Malgré quelques difficultés majoritairement liées à l’éloignement et l’isolement de la ville, le stand-up quimpérois a apparemment de beaux jours devant lui !

Dans le cadre de cette enquête, nous avons échangé avec :

> Éric Garnier, président des Dayconnades

> Le Carton Comedy Club et trois de ses artistes : Cindy Mostacci, David Azencot et Elias Zen

> Stéphane LN, humoriste et professeur d’impro de l’association Scène Ar Bed