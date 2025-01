Des mini-stages Arts et écologie pour les 11-15 ans de Quimper menés par le Cicodes pendant les vacances d'automne 2023.

Illustrations : Le coquelicot par Aloïsia Ferrez, La planète en feu par Léa Mauduit Delorme, Le message par Alicia Blondin, réalisées lors de précédents stages.

Pour les vacances d'automne, la ville de Quimper renouvelle son partenariat avec l'association Cicodes et propose deux mini-stages gratuits sur l’art et l’écologie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 19 octobre 2023 par ce formulaire en ligne.

Urgence climatique, gaspillage alimentaire, biodiversité en danger... Les défis à relever pour protéger notre environnement sont nombreux. Pour garder le moral, autant s'exprimer par l'art. Pendant ces vacances d'automne, les 11-15 ans pourront donc découvrir une technique artistique et les enjeux liés à l'environnement.

- lundi 23 et mardi 24 octobre 2023, de 10h à 16h30, salle des Ursulines (15 places)

- jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2023, de 10h à 16h30, salle des Ursulines (15 places)

L’approche proposée allie ateliers thématiques sur l’écologie et ateliers d’arts plastiques liés au thème. Durant ces stages, les groupes de jeunes accueillis décrypteront, à l’aide de jeux ludiques et participatifs, les origines de ces désordres écologiques et chacun pourra exprimer ses ressentis. Les jeunes s’interrogeront également sur les pistes pour agir, ils découvriront des initiatives individuelles et collectives pour un monde plus durable.

Pour permettre aux participants d’exprimer leurs ressentis et/ou leur message pour contribuer aux évolutions, ils seront accompagnés par une artiste afin de produire une affiche/une carte. La technique employée sera liée aux techniques d’art reproductibles (linogravure, sérigraphie, etc.). Chaque participant repartira avec sa production unique et en édition limitée. Une exposition sera organisée par la suite pour valoriser les productions des jeunes.