Spermanence : coudre des slips contraceptifs à La Pince

Comprendre et s’approprier la contraception testiculaire, c'est possible grâce à l’association Thomas Bouloù ! Tous les premiers mercredis du mois ont lieu les “Spermanences” à l'atelier de La pince à Brest. Durant ces ateliers, vous apprendrez à coudre des slips chauffants contraceptifs sur mesure et confortables !

Initialement située à Quimper, l'association Thomas Bouloù/ Ardecom 29 ( “les boules au chaud” en breton), date de 2015, et sensibilise à la contraception testiculaire pour accompagner les personnes qui souhaitent découvrir cette forme de contraceptif. L’enjeu est de taille, car, contrairement aux femmes, les hommes sont fertiles tous les jours de l’année, et pourtant c’est très souvent la contraception dite “féminine” qui est normalisée. Donc, avant de venir apprendre à coudre ces slips, il faut avoir conscience de la charge mentale que représentent la contraception féminine et l’importance de s’informer sur sa fertilité. Pour apprendre à coudre des “jock-strap “(slip chauffant) sur mesures et personnalisés, l’association propose des ateliers coutures (des “spermanences” ) en partenariat avec la Pince et avec le soutien de la ville de Brest. Durant ces ateliers, tout le monde est le bienvenu, vous pouvez venir seul, en couple, en ayant ou non des bases de couture.

Comment ça marche la contraception testiculaire ?

Les slips chauffants sont efficaces en passant la verge à travers un anneau puis en faisant remonter le scrotum, ainsi les testicules remontent de manière naturelle dans des cavités à l'intérieur du corps. Grâce à ce sous-vêtement, on contraint les testicules à rester dans le corps pour que la température du corps les réchauffe et empêche la maturation du sperme. Pour que cette méthode soit efficace, il faut le porter 15H par jour et régulièrement faire des spermogrammes, contrôler sa fertilité. Cette méthode non-hormonale a pour avantage de ne pas être douloureuse, d’avoir un suivi régulier permettant de vérifier qu’on soit bien en infertilité. Bien sûr, cette contraception n’est pas définitive, tout homme qui arrête pourra concevoir rapidement.

Informations pratiques sur les Spermanences

La Spermanence n’est pas seulement un atelier couture, il y a également un temps de discussion et de prévention, d'autant plus qu'une séance unique n'est pas toujours suffisante pour finir de fabriquer ses slips, deux séances permettent de prendre le temps de coudre et d'ajuster ses jock-strap pour un confort garanti !

Brest : à La pince tous les premiers mercredis du mois.

Quimper : premier samedi du mois dans les locaux de la Baleine

