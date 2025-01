Le Faou compte deux églises et six cloches qui doivent être entretenues régulièrement ; l'une d'entre elles, Marie-Jeanne, de Rumengol, doit être refondue, car elle est fendue : une souscription est lancée pour la restauration de ce patrimoine sonore.

Crédit photo : © Peter Potrowl - L'église Notre-Dame de Rumengol

La Fondation du patrimoine Bretagne apporte son soutien à la restauration de la cloche “Marie-Jeanne” de l’église Notre-Dame de Rumengol au Faou. Classée au titre des Monuments Historiques, l'église a été construite au XVIe siècle sur un ancien lieu de culte druidique, l’église ; elle est cernée d'un enclos avec un calvaire, une fontaine miraculeuse, une chapelle et un ossuaire aujourd’hui disparu.

La cloche Marie-Jeanne date de la fin du XIXe siècle, bénie en 1899 et décorée de croix fleuronnées, de personnages et d’une figuration de l’Assomption avec la Vierge parmi les anges. Seulement, on ne l'entend plus depuis 2023, car elle est fendue. Elle doit donc être refondue par une entreprise spécialisée d'Annecy. Pour financer cette opération, la commune a lancé une souscription ; la Fondation du patrimoine Bretagne apporte son soutien à la restauration de la cloche.

Jusqu’au 31 décembre 2025, les dons pour la restauration du patrimoine religieux dans les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient d’une réduction d’impôt exceptionnelle à hauteur de 75% dans la limite de 1 000 €. Le projet de restauration de la cloche de l’église de Notre-Dame de Rumengol est concerné par ce dispositif exceptionnel.