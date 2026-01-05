Avec son projet Søon, Salomé Nogues exprime ses talents de chanteuse, autrice et compositrice ; mais elle est aussi devenue une véritable entrepreneuse ! Elle nous raconte l'envers du décor de la vie d'artiste.

Elle vient de sortir un EP — Sensible — sous son nom d'artiste Søon ; Salomé Nogues concrétise ainsi plusieurs années de montée en puissance. Déjà, elle a rempli son quota d'intermittence du spectacle, grâce à ses dates propres et à celles qu'elle réalise avec Søon n' Reg, le duo qu'elle forme avec son père Régis et qui tourne beaucoup l'été.

L'artiste, entrepreneuse d'elle-même

La jeune artiste peut être fière du chemin parcouru ; peu parviennent aussi rapidement à vivre de leur art. Derrière ce premier objectif atteint, il y a néanmoins tout un tas de démarches, de règles à connaître, de tâches parfois ingrates... la vie d'artiste, c'est en fait une vie d'entrepreneuse de soi-même et Salomé en fait l'expérience tous les jours.

Accéder au régime d'intermittent du spectacle

Elle a déjà dû s'approprier le fameux régime de l'intermittence du spectacle, bien plus complexe qu'il y parait, même si le Guso (Guichet unique du spectacle occasionnel) facilite bien les démarches quand la structure avec laquelle elle l'artiste se produit n'est pas une entreprise du spectacle ; et c'est le cas souvent puisque Salomé s'est produite dans de nombreux campings cet été, tout comme elle peut donner des concerts privés pour des anniversaires ou des retours de noces ! Il faut donc qu'elle assure 43 dates et au minimum 507 heures pour pouvoir prétendre à l'indemnité chômage des artistes, qui complète ses cachets, sans oublier une protection santé, un droit à la formation professionnelle, etc.

Le montant des cachets, c'est bel et bien elle qui doit le définir, et c'est déjà en soi tout un art ! Il faut pouvoir mesurer sa "valeur" en fonction des demandes, de ses frais, du tarif des autres artistes ou des moyens des commanditaires. Il faut à la fois se rémunérer sans dissuader les possibles employeurs. Et les temps sont plus difficiles pour les artistes, qui sont légion dans le Finistère, terrain de prédilection de la jeune chanteuse.

Faire soi-même ou déléguer

Le travail est donc intense ; pour se faire connaître, il faut beaucoup démarcher : salles de spectacle, bars, autres lieux qui peuvent accueillir ponctuellement des concerts. Il faut appeler et... relancer.

Søon a pu bénéficier de l'accompagnement de Run Ar Puñs à ses débuts ; et l'équipe de la salle de musiques actuelles de Châteaulin continue à la suivre et à l'encourager. Salomé adhère également à une association de production, Du vent dans les ouïes, qui porte ses contrats avec des entreprises de spectacle et qui peut promouvoir ses membres dans son propre réseau.

Pour accéder à d'autres espaces de concert, notamment en solo, Salomé pourrait avoir recours à une entreprise de booking qui se chargerait de vendre ses prestations. Ensuite, elle pourrait avoir recours à une agence artistique qui gèrerait l'ensemble de son activité et entre autres sa communication.

En attendant de pouvoir s'offrir les services d'une agence, c'est bien la jeune femme qui se fait elle-même connaître, là encore, sans avoir été spécialement formée à la communication ou au marketing. Elle a surtout investi le réseau social Instagram qui correspond bien à son public, en complément de Facebook, Tik Tok, ou Youtube qu'elle exploite différemment.

En fin d'émission, écoute du titre Farewell extrait de l'EP Sensible par Søon