Le Vendredi 29 mars en direct et sans filet, de 17h00 à 18h00 les trois complices du Bistrot accueillaient SØON !

Sun et moon (soleil et lune en anglais) ont donné SØON, le nom de scène de Salomé Nogues qui, en plus de présenter Sonar cette saison, est aussi une chanteuse qui écrit et compose ses chansons.

Notre artiste nous vient tout droit de CAST, vous dis-je : C hanteuse, A uteure, S incère, et bientôt in T er mi Tente !

Facile, elle venait en direct du "Bureau d'à Côté. Une belle rencontre ... avec un uku...en prime.

SØON, originale , discrète et passionnée, naturelle et professionnelle. Elle a signé un bail avec le Bistrot et elle reviendra, c'est sûr.

A partager sans modération.