La chanteuse Zélie nous dévoile un aperçu de son futur album avec son mini EP "Premiers chocs" qui ne va pas vous laisser indifférent!

Zélie est une autrice compositrice et interprète qui mélange la pop et la variété française dans ses morceaux.

Elle définit sa musique de pop urbaine, choix logique lorsque l’on regarde ses inspirations musicales allant de Ben Mazué à Orelsan, en passant par Emma Peters et Disiz.

Tout comme elle, ces artistes se dévoilent sans filtre dans leur chansons.

Dans ce double single, Zélie s’exprime sur des sujets qui la touchent, qui la troublent et qui l’énervent.

Sur des sonorités très électro et avec sa voix au grain unique, Zélie se dévoile sous un nouveau jour, plus affirmée et déterminée à faire passer ses messages.

Retrouvez ici le lien d'écoute :https://open.spotify.com/intl-fr/album/5jUJHvqGAbvklfgPy9z2gy?si=jwPnsSbOR8ShnHZZw-30iQ