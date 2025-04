All Cylinders, le nouvel album maîtrisé signé Yves Jarvis

Le 28 février dernier sortait le nouvel album All Cylinders de Yves Jarvis. L'album est composé de onze titres aux couleurs vintage et aux sonorités soul, funk, folk et rock.

Chaque titre nous transporte dans un univers différent et ça, Yves Jarvis sait très bien comment s'y prendre. Sa manière de composer lui est propre et le distingue des autres, les sons saccadés et les changements de rythme et sa voix douce nous font apprécier chaque seconde de ce nouvel opus.

Vous pouvez retrouver All Cylinders sur les plateformes de streaming suivantes :

