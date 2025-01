Yuri Online, un artiste qui défie les conventions

Son nouvel album, Hueco Mundo, est sorti le 25 octobre 2024, et sans surprise, c'est de nouveau un disque expérimental singulier et minutieux. Pour cet album, Yuri Online est accopagné du duo de beatmakers Bricksy & 3g. Et comme sur leur dernier projet commun ( "Human Laboratory", mai 2023), ils remettent en question toutes les règles de production. La frontière entre la voix et les instruments n'existe plus. Les limites de la tessiture humaine sont pulvérisées. Et les mélodies, on ne les choisit plus: on les met toutes, et en même temps.

Hueco Mundo est en phase de devenir une nouvelle pierre de l'édifice du rap expérimental, déjà bien alimenté par Yuri Online depuis 2019.

Vous pouvez retrouver Hueco Mundo sur les plateformes:

Spotify

Deezer

AppleMusic