La New-Yorkaise Yullola revient avec un nouvel album intitulé Strange Serenity.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le titre est bien choisi, l’artiste nous fait voyager dans son univers où éclecticité et expérimentations sonores s'entremêlent pour donner lieu à une musique relaxante et parfois étrange.

Strange Serenity, c’est neuf titres très atmosphériques, parfois expérimentaux où se mélange pop alternative, punk ou encore indie rock, le tout sublimé par la voix envoûtante de Yullola qui s’apparente par moments à celle d’une sirène.

En tout cas, nous, on a adoré l’album et on vous conseille d’aller écouter tout ça sur les plateformes suivantes :

