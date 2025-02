Yoa, la chanteuse Franco-Suisse fait forte impression avec son premier album.

Le 31 janvier dernier sortait le nouvel album "La Favorite" de Yoa. Un album très éclectique pop, électro, RnB avec même quelques airs de bossa nova (morceau Matcha Queen).

Dans ce premier album, la chanteuse se livre entièrement à nous sans passer par quatres-chemins avec des paroles crues mais justes. Elle n'hésite pas à aborder des thèmes comme la santé mentale, l'amour, le sexe ou encore les agressions sexuelles.

Aujourd'hui dans Sonar, on vous fait découvrir deux de ses titres : Contre-Coeur et Sad Girl, en les écoutant on comprend tout de suite pourquoi Yoa a été nominée aux Victoires de la Musique cette année.

L'album est disponible sur les plateformes de streaming suivantes:

Spotify

Deezer

Youtube