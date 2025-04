Avec Yaramaz, Güner Künier nous immerge dans un univers sonore synth-punk minimaliste et saturé prônant la sensibilité des sonorités cracra

L'artise turque installée en Allemagne depuis plus de trente ans mêle les esthétiques (kraut, post-punk, noise, synth-pop...) et les langues (anglais et turc) dans un deuxième album personnel et très addictif.

Avec Yaramaz, Güner Künier veut se faire entendre. Comme une syndicaliste en manif, elle n'hésite pas à troquer la texture naturelle de sa voix pour des décibels en plus. Pour arriver à ses fins, elle gueule tous ses textes comme des hymnes à travers un mégaphone. Pareil pour les guitares, toujours saturées et répétitives (quitte à jouer la même note en boucle, voir pas de note du tout et juste du bruit), elles s'imposent dans un espace sonore minimaliste dans lequel les boucles de sythés et la batterie leur laissent toute la place nécessaire pour s'exprimer pleinement, c'est à dire à travers une pédale fuzz poussée à bloc.

Retrouvez Yaramaz sur toutes les plateformes :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer