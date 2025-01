"Nuit" de Walter Astral, un EP court et intense

Le duo français Walter Astral - composé de Tristan Thomas (Ovhal44) et Tino Gelli (Polycool) - revient pour la deuxième fois en 2024, avec son EP "Nuit", paru le 20 septembre chez abbess records. Cet EP vient compléter le cycle des astres et nous embarque pour un voyage dans la nuit et dans notre esprit.

Les harmonies vocales et le banjo de Tino accompagnent toujours les basses épaisses de Tristan, dans des ballades dont les influences vont d'Altin Gün à Flavien Berger, sur un fond techno ou house funky.

Lien d'écoute de l'album