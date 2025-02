Wallace : Le trio revient 9 ans après leur premier album

Le 17 janvier dernier sortait le nouvel album "Dès Demain" du groupe Wallace.

Et Erwan Naour, Bertille fraisse et Nicolas Grosso ont fait très fort, avec un album hyper varié mêlant rumba catalane, rock, électro et balades douces et planantes. Cet album était un terrain de jeux parfait pour les trois musiciens, qui cherchaient à muscler leur jeu sans pour autant perdre la plume délicate à laquelle ils nous avaient habitués sur leur premier album en 2016.

