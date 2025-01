La chanteuse V V Brown est de retour avec un nouvel album après une pause de 8 ans.

Aujourd'hui, on décrypte ensemble le nouvel album fraîchement sorti de la productrice V V Brown.

L'album s'intitule "Am I British Yet ?" et est sorti le 27 octobre sur le label YOY Records, label de la chanteuse.

La chanteuse revient donc après une pause de 8 ans avec un projet de 18 titres. C'est un album qui prend ces insiprations dans plusieurs styles. D'un côté, un hip-hop breaké et de l'autre des influences plutôt soul et indie pop avec la voix de la chanteuse.

Dans ce nouveau projet, V V Brown s'ouvre à son auditoire en s'interrogeant sur sa propre identité de femme noire britannique qui doit à tout prix plaire à l'industrie musicale sans jamais s'exprimer à 100%.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7JUgWFIykfQa9I84PvJtMY?si=4Qw_oXlGQ765jMQDOpu-6A