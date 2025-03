Vundabar : Surgery and Pleasure, le trio sort son sixième album.

Vundabar revient avec un opus de onze titres aux sonorités très variées. Entre indie rock, grunge et math-rock, Surgery and Pleasure nous fait voyager dans une autre dimension pendant près de quarante minutes.

La voix du chanteur Brandon Hagen se transforme tout au long de l’album pour s'adapter à chaque titre, le tout sublimé par des riffs de guitares saccadées accompagnées de pleins d'effets : la marque de fabrique du groupe.

En tout cas, nous, on a adoré et on vous conseille vraiment d'aller découvrir l'album et de vous faire un avis !

Surgery and Pleasure est disponible sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube