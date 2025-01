Aujourd’hui on s’intéresse au duo Rau_ze qui a sorti leur tout premier album « Virer nos vies » le 29 mars dernier sous la licence 117 Records!

Derrière Rau_ze se cache Rose Perron et Félix Paul, deux auteurs-compositeurs et interprètes.

Rose est une chanteuse autodidacte à la voix puissante et profonde. Sa présence scénique est à couper le souffle, flottant entre désinvolture et audace. De son côté, Félix compose et écrit la plupart des textes. Multi-instrumentiste, il accompagne la voix de Rose via divers instruments.

La musique de Rau_ze est un joli mélange de R&B et de néo soul. L’écriture des textes se fait dans un langage authentique et familier. Tout au long de leur morceaux, ils abordent des expériences marquantes, notamment celle de la vie haute de couleurs de Rose (la chanteuse).

"Virer nos vie" est un album qui s’inscrit parfaitement dans l’air du temps où les frontière entre les genres s’estompent. Les textes s’inspirent de la vie intense et agitée de Rose mais aussi de la jeunesse à Montréal et de la vie quotidienne.



Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/4tMZrp8Xm64cRqRtWoqHQh?si=lQeTBP_mR5W3hE2cKRy3ZA