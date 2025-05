"Malabar Princess" de Vendredi sur Mer, retrouver ses montagnes

Troisième opus de la chanteuse et photographe suisse Vendredi sur Mer, "Malabar Princess" est décrit par l'artiste elle-même comme son album le plus authentique. Moins mélancolique que ces projets précédents, le disque est marqué par le présent. Il se veut à l'image d'un retour aux sources nécessaire et serein, dans les Alpes suisses où elle a grandit.

La pochette la met simplement en scène, en rouge, dans un décor alpin radieux : "ce disque parle du présent, de ce que j'ai retrouvé avec mes montagnes, qui m'apportent, je crois, du calme et de la sérénité" dit-elle dans une interview. Une tristesse familière nimbe quelques morceaux comme "Tout résonne" ou le titre d'ouverture "Malabar Princess". Mais l'ensemble du disque est vivant et plus amusé qu'avant. On y trouve des sons catchy avec ce doux-vengeur "Hard" en featuring avec Hanni El Khatib et des choses très dansantes comme "Pour toi". Dans "Lola les yeux fermés" on devine nettement les influences de Yelle et de Mylène Farmer.

"Malabar Princess" de Vendredi sur Mer c'est sorti le 25 avril dernier sur le label LSO+ de Sony Music et vous pouvez l'écouter sur les plateformes de streaming juste ici :

