Sonar "Tuff Times Never Last" Kokoroko

Kokoroko nous dévoile son dernier album "Tuff Times Never Last"

« Tuff Times Never Last », en Français « Les temps compliqués ne durent jamais », le nouvel album de Kokoroko qui est sorti ce 11 juillet 2025 sur le label «Brownswood recordings».

Depuis leur révélation en 2018 grâce au morceau « Abusey Junction» qui était dans leur premier EP et qui a été un véritable carton , la trompettiste « Sheila Maurice-Grey» et ses acolytes virtuoses, ne font que font repousser les limites du Jazz.