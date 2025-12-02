Le groupe Londonien "Mandrake Handsake" se produira aux Transmusicales le jeudi 4 Décembre

«Mandrake Handshake», c’est un groupe mi originaire de Londres mi originaire d’Oxford qui ne va pas seulement vous donnner une bouffée d’air frais. Il va carrément vous ouvrir un portail vers une autre dimention !

Pour eux, l’ère des quartets de post-punk est finie. Avec pas moins de 10 membres dans le groupe, dès 2018 ils ont commencé à se forger une réputation grâce à leurs performances «live» époustouflantes et leur facilité déconcertante à nous proposer une musique innovante.