On vous raconte notre expérience au weekend de clôture du festival NoBorder !

Vendredi 13 décembre, il est 21h30, et je rejoins Mathurin (bénévole à Transistoc'h) devant le Vauban, lieu incontournable de la vie nocturne brestoise. On y va dans le cadre du festival NoBorder, et on ne le sait pas encore, mais on s'apprête à danser toute la soirée !

Samedi 14, c'est partie remise, mais cette fois, ça se passe à La Carène. Je n'en dis pas plus puisque je vous raconte tout ça dans ce SONAR édition spéciale, qui revient sur notre expérience à NoBorder.