Le trio londonien Voka Gentle programmé aux Trans Musicales de Rennes

Avec Voka Gentle, on va pas chercher très loin, et on est sûrs de ne pas prendre trop de risques. Cela fait déjà dix ans que le groupe perfectionne son rock électronique. Ils ont sorti trois EP entre 2015 et 2016, et deux albums: Start Clanging Cymbals (2019) et WRITHING! (2021). Leur prochain album est à venir, et on avait déjà pu entendre des titres exclusifs sur la scène de l'Ubu de Rennes lors de leur concert de chauffe pour les Trans, en avril 2024.

Ils jouront au parc expo de Rennes vendredi 6 décembre à 22h45.

