Roshâni programmé aus Trans Musicales de Rennes 2024.

Pour le duo suisse Roshâni, un single sorti en 2023 et un six titres datant de juin 2024 suffisent pour faire le tour des festivals suisses. Cet été, elles étaient programmées partout ! Montreux Jazz, Les Georges, Paléo... et elles remettent ça à Rennes le 4 décembre, dans le cadre des Trans Musicales.

Derrière Roshâni, il y a la chanteuse et guitariste Roxane Dumont, et aux synthés, Inès Mouzoune, du groupe Amami. Amami êtant signé chez Bongo Joe depuis 2019, on comprend l'engouement rapide pour cette nouvelle formation d'Inès Mouzoune. Leur musique mélange abilement funk, reggaeton, électro et rock, sur des paroles persannes, espagnoles ou françaises.

Retrouvez l'ep de Roshâni, Alma de Baile, sur toutes les plateformes:

Youtube

Bandcamp

Spotify

Deezer