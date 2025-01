Mansion's Cellar : du rock psychédélique breton aux Trans Musicales de Rennes 2024

Mansion's Cellar ou "la cave du manoir" en français, nous viennent de Douarnenez, et plus précisément du sous-sol du Loco's Rock, dans lequel ils ont fait leurs armes avant d'arpenter les cafés-concert de Rennes jusqu'à être programmés sur l'édition 2024 des Trans Musicales. Leur musique pioche ses influences chez King Gizzard, Altin Gün, mais aussi dans la musique traditionnelle bretonne, pour créer un cocktail électrique. Un saxophone et un saz s'ajoutent au power trio guitare/basse/batterie pour nous faire voyager au delà des frontières habituelles du rock.

Vous pouvez retrouver Mansion's Cellar sur les plateformes :

Bandcamp

Youtube

Spotify