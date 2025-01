Emilie Quinquis débarque aux Trans Musicales avec son nouveau projet : "Quinquis"

C'est un retour aux sources pour Emilie Quinquis. Forte de son expérience avec son ancient projet, "Tiny Feet", elle modifie subtilement la recette pour trouver un son plus personnel. La langue bretonne s'impose, et le son devient plus électronique, en particulier sur son deriner single, Morweg.

Dans cet entretien, elle nous parle de son travail et de sa collaboration avec Gareth Jones, de ses inspirations et de son besoin de se tourner vers le breton.

Retrouvez Quinquis sur les plateformes de streaming :

Youtube

Bandcamp

Spotify

Deezer