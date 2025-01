Notre interview des douarnenistes Mansion's Cellar aux Trans Musicales de Rennes

On a déjà consacré un SONAR à leur présence aux Trans Musicales. On avait parlé de leur son progressif et bretonnant, qui mélange guitares électriques, saz et saxophone.

Mansion's Cellar ont tout pour nous plaire : ils sont jeunes, du finistère, et leur son est unique et transgressif, alors on y revient ! Et cette fois, c'est eux qui nous racontent leur parcours et leurs influences. Ça se passe à Rennes, pendant les Trans Musicales, avant qu'ils montent sur scène pour enflammer le Liberté.

Retrouvez leur EP "Faces Sag Like Melted Wax" :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer