De la guitare électrique aux synthés des années 80, Alexis Lumière nous raconte son parcours musical !

On l'a rencontré aux Trans Musicales de Rennes 2024, quelques heures avant qu'il monte sur la scène centrale de la GreenRoom, perché au milieu de ses synthés et encerclé par une foule en délire. Alexis Lumière est un projet plutôt récent qu'Alexis Molenat a lancé en 2020. Quitter le rock pour se tourner vers la musique électronique, c'est aussi se séparer de ses groupes et apprendre à travailler sur une musique plus intime, très influencée par les jeux-vidéos de son enfance. Alexis Lumière partage tout ça avec nous dans cet entretien exclusif !

