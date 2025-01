Première scène européenne d'Internet Girl, et c'est aux Trans Musicales de Rennes 2024 !

Que se passe-t-il quand on mélange la folle énergie de Rage Against the Machine aux mélodies autotunées de Travis Scott ? Le boys band sud-africain Internet Girl s'inscrit parfaitement dans la continuité de Grandson, avec un son punk électrique et des toplines catchy et super addictives.

Issus de l'explosion des artistes idie/hyperpop courant 2020 (Underscores, tsubi club, Jane Remover, kmoe...), Internet Girl s'éloigne petit à petit de la scène "hyperpop" pour se rapprocher d'un punk-rock moderne et débridé. Le trio troque les synthés virtuels pour des grosses guitares, les chop de voix (très connotés) pour des vocaux plus rock, gardent l'autotune, et le tour est joué !

Ecoutez le dernier album d'internet girl :

