Première française de Howie Lee ! C'est samedi 7 décembre aux Trans Musicales de Rennes.

Howie Lee vient des tréfonds de Soundcloud. Composant sur le logiciel FL Studio depuis ses 15 ans, il participe activement un mouvement de la bounce. C'est probablement armé d'un bon VPN qu'il publie son premier remix en 2012 (La La La de Snoop Lion - alias reggae de Snoop Dogg). S'en suit, en 2014, son premier EP, Borderless Shadows, et de nombreux remixs: Phazz, Basecamp et Sophie, la même année.

Il est très difficile de définir le style musical de Howie Lee tant il a évolué. On peut tout de même dire qu'il a globalement suivi les tendances de Soundcloud. Féru utilisateur de synthèse granulaire, il commence sur de la french touch, puis il passe de la future bass à la trap EDM, avant de se tourner vers la bounce lofi. Finalement, à la fin des années 2010, ses productions sont de plus en plus orientées club. Il publie deux albums qui sortent de ses habitudes musicales, respectivement en 2021 et 2024. On en parle dans SONAR.

Liens d'écoute:

Soundcloud

Bandcamp

Spotify

Deezer

Découvrez les clips de Howie Lee sur Youtube