Le jeune artiste londonien revient avec un nouvel EP

Après trois ans sans nouvel EP ou Album, le chanteur et compositeur Tom Misch revient avec son nouvel EP intitulé Six Songs, sorti le 20 décembre 2024 sur le label Beyond The Groove.

La plupart des six morceaux qui composent ce nouvel EP sont des archives, sauf deux, Invincible et Falling For You, qui sont elles, de nouvelles compositions. Dans Six Songs, Tom Misch a collaboré avec deux artistes qu'on a l'habitude d'entendre avec lui. On retrouve le rappeur britannique Loyle Carner dans Colourblind et le talentueux batteur Yussef Dayes dans Falling For You.

Cet EP annonce son grand retour et l'arrivée d'un potentiel album l'année prochaine, album sur le quel Tom Misch avoue travailler depuis un petit moment déjà. En tout cas on a très hâte de découvrir ce que nous réserve Tom Misch et cet EP était la meilleure des manières de nous faire patienter avant la sortie de son prochain album.